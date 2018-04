Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть

Стюардесса British Airways уволилась с работы, чтобы стать порнозвездой веб-эфиров. Британка говорит, что устала от постоянного напряжения. Лора летала около двух лет, но из-за образа жизни, который приходится вести стюардессе, все время чувствовала себя уставшей и часто болела.

Зато теперь она довольна своей жизнью. Бирбек раздевается перед камерами телевизионного канала Studio 66, зрители которого звонят во время прямого эфира, чтобы пообщаться с девушками и посмотреть стриптиз.

