Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон

Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретила известие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогини и принца Уильяма, ее супруга.

Известие о рождении наследника принца Уильяма и Кейт Миддлтон восторженно встретила не только британский монарх, но и вся королевская семья, отмечается в официальном Twitter Кенсингтонского дворца. Судя по всему, такие же эмоции испытывает и вся Великобритания – посты с поздравлениями заполонили соцсети.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Поздравила счастливую пару с рождением сына и британский премьер-министр Тереза Мэй. "Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем", – написала Мэй в том же Twitter.

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Cambridge on the birth of their baby boy. I wish them great happiness for the future. — Theresa May (@theresa_may) 23 апреля 2018 г.

В соответствии с традицией, объявление о рождении ребенка венценосной четы было вывешено во внутреннем дворе Букингемского дворца.

A notice has been placed on the forecourt of Buckingham Palace following the announcement of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child.@KensingtonRoyal pic.twitter.com/82ZCB7F2aQ — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 апреля 2018 г.

А народу радостную весть провозгласил глашатай, который каждый день в течение месяца ожидал этого события у дверей, наряженный в традиционный костюм.

Публикация от Kensington palace (@kensington_palace_) 23 Апр 2018 в 6:26 PDT

Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 кг. Это уже третий ребенок королевской четы – и пятый наследник в очереди на британский престол.