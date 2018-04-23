Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон

Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретила известие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогини и принца Уильяма, ее супруга.

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