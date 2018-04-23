Пранкеры Вован и Лексус вытянули правду о яде для Скрипалей

Вещество, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в США. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) признал это в разговоре с российским пранкером, который представился премьер-министром Польши.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров порадовали общественность новым образцом своего творчества. Вован и Лексус утверждают, что побеседовали с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу. Запись разговора выложена на их канале в YouTube.

Ахмет Узюмджу – считая, что говорит с польским премьер-министром Польши, озабоченным ситуацией вокруг "дела Скрипалей" – признал: яд могли произвести в том числе и в США. "По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", – объясняет пранкерам человек на записи.

Собеседник Вована и Лексуса подчеркнул: материалы для производства этого вещества легко доступны, но для его производства нужны высококвалифицированные специалисты и лаборатория. Так что яд, по его мнению, не мог быть произведен террористами, организованной преступной группировкой или частными лицами.

Что касается самого вещества, собеседник подтвердил, что эксперты ОЗХО в целом согласны с выводами Великобритании. "Та же самая формула. Они называют его "Новичок". Мы не можем его так называть, потому что "Новичок" – название, используемое западными странами, а не общепринятое", – заявил Узюмджу.

Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Лондон устроил международный скандал, утверждая, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство. В Москве причастность к этой истории отрицают и считают провокацией.

Зашел разговор у пранкеров с главой ОЗХО и о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Думе. Узюмджу развеял слухи о том, что Россия якобы создает препятствия для расследования инцидента. Он подчеркнул, что Москва, напротив, прилагает все силы к тому, чтобы обеспечить безопасность экпертов.