До кучи: Украина "утопила" нетронутых актеров сериала "Сваты"

Актеров украинского комедийного телесериала "Сваты" внесены в базу данных сайта "Миротворец". По мнению эксперта, это вызывает сомнения в умственных способностях создателей "черного списка".

В список запрещенного в России украинского сайта попали артисты, ранее обделенные вниманием создателей базы данных. Это российский актер Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк. Как утверждают инициаторы антиактерских санкций, вина артистов состоит в том, что они "сознательно нарушали государственную границу Украины".

Увлечение создателей "Миротворца" комедийными актерами удивило члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадима Манукяна. Он заподозрил, что авторы списка решили снять кино с участием артистов из "Сватов" и "Папиных дочек".

"Хотя, я подозреваю, что с ними никто из них не будет иметь дела. Они люди мирные, любят ездить в Крым, а не враждовать. Правда над создателями списка теперь еще больше будет людей смеяться, ведь эти актеры любимы и в России и на Украине. Ну а сериал "Сваты" и вовсе снимался на Украине, причем один из сезонов был полностью посвящен приключениям героев в Крыму", – поделился своими мыслями с изданием Dni.Ru Манукян.

Напомним, что другие актеры из сериала "Сваты" - Николай Добрынин и Людмила Артемьева – попали в базу "Миротворца" летом прошлого года. Их обвинили не только в нарушении границ Украины, но и в "незаконной гастрольной деятельности". Чем вызвана задержка с внесением в черный список Леонова, Кравченко и Железняк, пока неясно.

Компанию актерскому составу "Сватов" в базе "Миротворца" составляют, в частности, их коллеги по цеху Жанна Эппле, Сергей Баталов и Наталья Гвоздикова. С ними соседствует и известный российский музыкант Юрий Лоза, передает RT.