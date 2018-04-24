Пентагон мелко мстит Путину за унижение в Сирии

Американские военные заявляют о неэффективности систем российской противовоздушной обороны (ПВО), используемых Сирией. При этом США инвестируют миллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти эту технику.

Эти высказывания могут быть направлены в адрес Турции, которую американцы стараются убедить отказаться от покупки российской системы С-400. Столь нелогичные заявления можно объяснить, разве что, мелкой местью России за сбитые в Сирии ракеты, запущенные 14 апреля США вместе с Францией и Великобританией.

Американцы бьют по оборонке, надеясь подорвать международный авторитет российского президента Владимира Путина. Но пока ничего вменяемого у них не выходит. Причем, Минобороны США не раз заявляло о "неэффективности" российских ПВО, сообщает НСН. Однако слова представителей Пентагона кажутся нелогичными.

Аналитики уверены, что на слушаниях в сенате США представители Пентагона снова вернутся к рассказам об угрозе российских С-300 и С-400, чтобы оправдать свои бюджеты, передает Life.ru.

Напомним, рано утром 14 апреля по мск США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. Из 103 запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими ПВО.

Ранее президенты России и Турции договорились ускорить поставки С-400. На это помощник американского госсекретаря Уэсс Митчелл пригрозил Анкаре санкциями из-за этой сделки.