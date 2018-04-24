"Исторический день": Кардашьян поддержала революцию в Армении

Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Революция в Армении Конфликт в Сирии Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Вторник 24 апреля
Лента новостей
10:18
РУБЛЬ И УГРОЗЫ НОВЫХ САНКЦИЙ
09:54
В подмосковном СИЗО случился пожар
09:52
Госдума поставит заслон американским санкциям в России
08:43
Голливудский качок стал многодетным отцом
08:33
Российского чемпиона-лыжника срочно госпитализировали
07:54
Джордж Буш попал в больницу после смерти жены
21:56
Суд признал предателя Родченкова пустословом
21:49
Путин приготовил сенсационный указ на 10 триллионов
21:48
Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр
21:32
В Канаде фургон протаранил толпу (видео)
21:22
Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
21:19
Знаменитый спортсмен умер в 29 лет
21:02
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут сына
20:51
Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью
20:19
Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного
19:57
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
19:33
Новорожденный сын Миддлтон спихнул с трона принца Гарри
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:39
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
18:19
Слил компромат: пасынок о желании Собчак разрешить наркотики
18:01
В Армении назначили врио премьер-министра
17:53
Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:51
Машков объявил новое название театра Табакова
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:34
Путин отчитал Макрона за пакость России
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:13
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:52
Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Протесты в Армении разгорелись с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
Общество

"Исторический день": Кардашьян поддержала революцию в Армении

Ким Кардашян. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiese
Фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян высказалась о протестах, которые прошли в Ереване и других крупных городах Армении. Она назвала отставку премьер-министра Сержа Саргсяна "историческим днем". 
прочитано 455 раз

Дива не осталась равнодушной к волнениям на своей исторической родине и опубликовала пост в Instagram. "Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирном протесте и смогли изменить ситуацию. Это исторический день для Армении", – написала Кардашьян.

ПО ТЕМЕ

Кардашьян рассказала о третьем ребенке

 Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст актриса, модель

Она сопроводила пост фотографией, сделанной во время ее визита в Армению. По словам звезды, женщина на снимке тронула ее сердце.

Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, объяснил напряженную ситуацию в стране. По его словам, к народным волнениям привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности среди населения. Также глава республики отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост премьер-министра, что позволило избежать столкновений. 

It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. ❤️������ I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, в Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения экс-президента Армении на должность главы правительства. После десяти дней непрекращающихся народных волнений и перехода армии на сторону протестующих Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку.

Автор: Михаил Вштанов24 апреля 2018, 09:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кардашьян засветила свои прелести на обложках глянца

567

комментарии

Политика

Страны G7 предъявили Кремлю дерзкие обвинения
Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр
Путин отчитал Макрона за пакость России
Народный гнев смел премьера Армении

Шоу-бизнес

Канделаки впервые рассказала о романе с известным актером
Бузова откусила горячую сосиску Киркорова
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут сына
Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву

Вся правда о зарубежной недвижимости артистки
Шоу-бизнес

Валерия не позвала сына на свой праздник

Двумя концертами и банкетом певица отметила 50-летие
Шоу-бизнес

Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова

Машкову пришлось отпаивать вдову водой
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Юморист сообщил об этом в соцсетях

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Спорт

Суд признал предателя Родченкова пустословом
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)

Регионы

Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru