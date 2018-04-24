США обозвали парад Победы демонстрацией ботов

Американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа посчитал любопытным новейшие российские беспилотники, которые покажут 9 мая на Красной площади в Москве. По словам минитсра обороны Сергея Шойгу, это сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", робот-сапер "Уран-6" и беспилотные летательные аппараты "Корсар".

Бендетт выпустил публикацию под названием "Россия впервые продемонстрирует боевые боты". В ней от отметил, что из названных аппаратов широкое применение, в основном в Сирии, нашел только "Уран-6". Его "брат" "Уран-9", по словам аналитика, еще тестируется, а "Корсар" почти неизвестен за пределами военных кругов.

Американец удивился, что на параде Победы не появятся аппараты "Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост", используемые на Украине и в Сирии. Он считает, что такое решение объясняется небольшими размерами этих аппаратов, – их будет плохо видно на "публичной выставке".

Бендетт добавил, что Шойгу не сообщил о демонстрации на параде беспилотников "Соратника" и "Нерехты". "Выбор в пользу одного неизвестного беспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе, представляется любопытным решением", – цитирует аналитика War Is Boring. По его словам, за последние несколько лет "Россия добилась больших успехов в разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов".

Отметим, в подмосковном Жуковском прошли тренировочные полеты пилотов новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. Они готовятся впервые принять участие в Параде Победы, передает телеканал "Звезда".