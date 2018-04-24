Женатых россиян признали трудоголиками

Мужчины в нашей стране работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины. Наиболее трудолюбивыми среди них оказались женатые.

По данным Росстата, в среднем россияне трудились в 2017 году по 38,1 часа в неделю. Этот показатель ненамного больше, чем в предыдущие годы. Мужчины работали по 39,4 часа, а женщины – по 36,7.

Специалисты отмечают, что на показатели влияет семейный статус. Среди мужчин больше всех работают женатые. Обратная ситуация у женщин: больше всех работают разведенные, потом – незамужние и вдовы. Замужние же находятся на рабочем месте меньше всех, передает РИА ФАН.

Ситуацию объясняют общественными стереотипами. Традиционно женщина ухаживает за домом и растит детей, а мужчины ответственны за доход. Если речь идет об одиноких женщинах, то работа позволяет им почувствовать свою жизнь более осмысленной.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова полагает, что существует и обратная взаимосвязь. "У женщины, предпочитающей работу домашнему времяпрепровождению, подавляются функции, связанные с материнством и другими женскими радостями", – цитирует эксперта телеканал "360".

Также профессор отметил, что работа может послужить и причиной разрыва семейных отношений. Когда женщина уделяет профессии больше внимания, чем дому, то партнер может почувствовать себя обманутым, и начнутся конфликты.

Если же мужчина неспособен обеспечить семью, скорее всего, он принесет своей спутнице жизни лишь разочарование. Кроме того, женатые мужчины больше проводят времени в офисе, чтобы отлынивать от обязанностей по дому.