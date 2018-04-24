Брачные игры: кто подставил бизнесмена Ахмедова

Скандальное дело о разводе российского бизнесмена Фархада Ахмедова и его теперь уже бывшей супруги Татьяны обрастает новыми подробностями. Известный международный сводник Петр Листерман сделал сенсационное признание: по его словам, именно он свел предпринимателя с его будущей женой.

В беседе с журналистами в социальной сети Facebook Листерман был откровенен. По его словам, предпринимателя с его будущей супругой он познакомил около 30 лет назад. И тут же добавил не менее сенсационное заявление. "И у меня с Татьяной был договор о том что если она после развода что-нибудь получит – она должна мне отдать половину от того что получит (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - написал он.

История бракоразводного процесса бизнесмена Ахмедова крайне увлекательная – готовый сюжет для потенциальной оскароносной драмы. С элементами клубнички. Фархад и Татьяна поженились в 1993 году, а развелись спустя семь лет – в 2000-м. Это произошло после признания Татьяны Ахмедовой в неоднократных изменах мужу.

После женитьбы пара приобрела дом в Великобритании, где стали жить супруга с новорожденным сыном. Ахмедов продолжал работать в России. В 2000 году Татьяна призналась, что завела романы с несколькими молодыми мужчинами, написал бизнесмен в своем заявлении о расторжении брака, которое подал в один из московских ЗАГСов.





Однако в 2003 году Ахмедова ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. В декабре 2016 года Высокий суд Лондона обязал предпринимателя выплатить экс-супруге рекордные 582 миллиона долларов, что сделало этот бракоразводный процесс самым дорогостоящим в истории. Бизнесмен с вердиктом не согласился, выплачивать более полумиллиарда долларов отказался и обвинил бывшую жену и ее адвокатов в злоупотреблении правовой системой Великобритании.



История получила продолжение, когда в апреле 2018 года по запросу британского суда в качестве обеспечительной меры в Объединенных Арабских Эмиратах была арестована фешенебельная яхта Luna стоимостью 500 миллионов долларов, принадлежащая Ахмедову. Задержание судна произошло, когда оно находилась в порту Рашид для проведения необходимых процедур в рамках техобслуживания, сообщало издание The Gulf News.



И вот теперь новый поворот. Заявление известного сводника подлило масло в огонь и без того жаркой истории. Листерман известен как "поставщик" привлекательных молодых особ для бизнесменов и прочих влиятельных личностей. На своей странице в Facebook он постоянно публикует анонсы кастингов, а также размещает фото симпатичных старлеток. В свое время в интервью "Комсомольской правде" он признался, что познакомил известного футболиста Криштиану Роналду с Ириной Шейк, которую именитый спортсмен выбрал среди сотен других "листермановских" девушек.

Эта история лишь добавила популярности Листерману. А где известность, там и деньги, и для него это прекрасная возможность привлечь на кастинги новых "звездочек", мечтающих о богатых мужьях и роскошной жизни за границей.

Вряд ли можно сомневаться в правдивости признания известного сводника. Вполне возможно, что у Листермана и Ахмедовой есть письменная договоренность, которая гарантировала бы ему ту самую 50%-ную долю в случае благополучного для бывшей жены бизнесмена исхода бракоразводного процесса. И вряд ли обязательства Ахмедовой перед сводником, если таковая договоренность действительно имела место, не была закреплена на бумаге. Так все-таки надежнее.





Во всей этой истории возникает немало вопросов. К примеру, мог ли кто-то надоумить неверную супругу стать "спящей" женой, которая дождалась нужного часа и воспользовалась положением мужа, чтобы извлечь максимально возможную выгоду из бракоразводного процесса? Мог ли ей нашептать этот план ушлый сводник Листерман? Возможно, договоренность между ними действительно имела место, а "внезапные" откровения Листермана служат лишь напоминанием о том, что настало время выполнять обещания.

История секс-тренера Алекса Лесли и его подопечной Насти Рыбки, хваставшейся очень личными отношениями с предпринимателем Олегом Дерипаской, могла развиваться по тому же "выжидательному" сценарию. Листерман, известный своим острым умом, вполне мог подсказать Ахмедовой "правильную" стратегию действий в отношении супруга. Как писал Forbes, в своем заявлении в британский суд предприниматель утверждал, что ходатайство бывшей супруги в Высокий суд Лондона было подано спустя трое суток после того, как он получил на свой счет деньги за продажу доли в "Нортгазе". Сумма немаленькая – 1,375 миллиарда долларов.

Подгадать момент, а затем внезапно наброситься на ничего не подозревающую жертву – излюбленная тактика хищников в дикой природе. И порой поведение человека от них мало чем отличается.