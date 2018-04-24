Киев сел в лужу с криками о разрушении Крымского моста

Прощание с Дорошиной Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Конфликт в Сирии Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Вторник 24 апреля
Лента новостей
14:27
Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной
13:55
Перепуганная Украина в истерике закрывается от России
13:50
Звезда "Дома-2" удивила аборигенов Бали голым задом
13:49
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
13:33
Дочь кинозвезды снялась голой для Playboy
13:32
Лукашенко накинулся на Россию после "молочного" фиаско
13:32
В московском ресторане собрали вкусы со всего света
13:17
Туристов начнут отправлять в отпуск по неизвестному маршруту
12:28
Москвичка умерла во время пластической операции
12:20
Названа страшная опасность газировки
12:16
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
12:12
Рецепт австрийского яблочного штруделя
11:58
Меньшова жестко обошлась с онкобольным Успенским
11:57
Тысячи клещей превратили Москву в рассадник энцефалита
11:27
Родившая Миддлтон обставила принцессу Диану
11:19
Орлова стала ведущей на Первом канале
11:16
Банк "Возрождение" представил эксклюзивный продукт для бизнесменов
10:50
Для россиян введут новые штрафы
10:48
Оксана Федорова обнародовала фото с младенцем
10:43
Лавров разгромил G7 за русофобские нападки
10:18
Взрывная Дорошина поставила ультиматум Меньшову
10:18
Рубль и угрозы новых санкций
09:54
В подмосковном СИЗО случился пожар
09:52
Госдума поставит заслон американским санкциям в России
09:16
Канделаки впервые рассказала о романе с известным актером
08:43
Голливудский качок стал многодетным отцом
08:33
Бузова откусила горячую сосиску Киркорова
08:33
Российского чемпиона-лыжника срочно госпитализировали
08:22
Страны G7 предъявили Кремлю дерзкие обвинения
08:07
В России кончились деньги на пенсии
07:54
Джордж Буш попал в больницу после смерти жены
21:56
Суд признал предателя Родченкова пустословом
21:49
Путин приготовил сенсационный указ на 10 триллионов
21:48
Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр
21:32
В Канаде фургон протаранил толпу (видео)
21:22
Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
21:19
Знаменитый спортсмен умер в 29 лет
21:02
Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут сына
20:51
Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью
20:19
Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного
19:57
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
19:33
Новорожденный сын Миддлтон спихнул с трона принца Гарри
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:39
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
18:19
Слил компромат: пасынок о желании Собчак разрешить наркотики
18:01
В Армении назначили врио премьер-министра
17:53
Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:15
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:51
Машков объявил новое название театра Табакова
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:34
Путин отчитал Макрона за пакость России
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:13
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:52
Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Протесты в Армении разгорелись с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
Валерия не позвала сына на свой праздник
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
Общество

Киев сел в лужу с криками о разрушении Крымского моста

Фото: vk.com/krymsky.bridge
Украинская пресса начала распространять сообщения о трещинах на одной из опор Крымского моста. Причиной для этого стали смутные полосы на фотографии, размещенной в Сети.
прочитано 856 раз

Украинский сегмент интернета активно обсуждает снимки Крымского моста, на одном из которых, как утверждается, запечатлены серьезные повреждения. Поводом для ажиотажа стало сообщение в Twitter от некоего пользователя.

ПО ТЕМЕ

Крымский мост пробил брешь в бюджете Украины

На Украине льют слезы из-за Крымского моста

По его словам, проблемы возникли в 256-й из 595 опор моста. СМИ Украины пишут, что рабочие заново собрали каркас вокруг основания, чтобы отреставрировать его.

После появившейся информации сразу нашлась масса желающих поделиться "экспертным" мнением по обсуждаемому вопросу. Многие сочли, что причиной трещин стал "некачественный бетон подрядчика". Также самопровозглашенные специалисты уверяют, что состав смеси не соответствовал требованиям для подобных сооружений, пишет газета "Взгляд".

Сообщается, что 256-я опора на восемь километров удалена от берега. При этом злые языки радостно обсуждают, что, раз она не может выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, после запуска движения мост точно разрушится.

В итоге Киев опозорился c голословными заявлениями. Кроме фотографий низкого качества от непроверенного источника, никаких доказательств повреждений нет.

Ранее Украина заявляла, что Россия вообще не строит мост. Позже распространялись ложные сведения о многочисленных проблемах на сооружении.

В 2017 году всплывали сообщения о приостановке строительства из-за того, что "опоры моста проседают". Эта информация была опровергнута подрядчиками.

Автор: Михаил Вштанов24 апреля 2018, 13:06

комментарии

Политика

Страны G7 предъявили Кремлю дерзкие обвинения
Я не прав, я ухожу: чего испугался премьер-министр
Путин отчитал Макрона за пакость России
Народный гнев смел премьера Армении

Шоу-бизнес

Пугачева получила оплеуху от возмущенной одесситки
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
Меньшова жестко обошлась с онкобольным Успенским
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью

Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе
Политика

Страны G7 предъявили Кремлю дерзкие обвинения

Главы МИД готовы ввести новые санкции
Шоу-бизнес

Бузова откусила горячую сосиску Киркорова

Поющая ведущая поделилась пикантным видео
Шоу-бизнес

Орлова стала ведущей на Первом канале

"Первая кнопка" несет потери из-за детей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Спорт

Суд признал предателя Родченкова пустословом
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)

Регионы

Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru