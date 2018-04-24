Лгавший о "сотнях погибших" в Кемерово пранкер получил должность

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков), распространявший фейки о "сотнях жертвах" пожара в Кемерово, получил работу. Он назначен официальным спикером заблокированного в России экстремистского портала "Миротворец", который тесно связывают с властями Незалежной.

Он будет заниматься "разъяснительной работой": сообщать о роли и значении сайта, распространять содержащуюся на его страницах информацию. "Обещает при выполнении функций спикера центра "Миротворец" не ругаться матом", – отмечает РИА Новости со ссылкой на портал.

"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых, помимо прочего, содержатся сведения об ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На сайте они названы "изменниками родины". Кроме того, ресурс содержит черный список иностранных граждан, посетивших Крым, который в Киеве продолжают считать "оккупированной территорией".

Напомним, Вольнов "отличился", когда после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта принялся обзванивать городские морги, больницы и коммунальные служб. представившись сотрудником администрации президента и МЧС он врал о якобы нескольких сотнях погибших, тела которых необходимо где-то разместить. Это породило массу слухов в городе и подогрело и без того напряженную обстановку.

В отношении подлеца Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.





Впрочем, в семейке Кувикова не один он "альтернативно одаренный". Следователи обнаружили в квартире его брата Стаса диски с детской порнографией. в правоохранительных органах полагают, что он торговал запрещенными материалами.