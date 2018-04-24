Прощание с Дорошиной Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Конфликт в Сирии Дом-2

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Общество

Мать премьера Армении умерла в день его отставки

Серж Саргсян. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Отставка с поста премьер-министра Армении стала не единственным печальным событием для Сержа Саргсяна. В тот же день, 23 апреля, скончалась его мать.
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Официальных сообщений по поводу трагического события из Армении пока не поступало. О смерти матери политика сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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"Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось одной из причин его решения", - заявил Затулин.

Агентство "Арменпресс" сообщало, что Нора Саргсян помещена в медицинский центр "Наири" – по официальной информации, для ежегодного профилактического курса лечения. 22 апреля стало известно, что мать политика взяли под усиленную охрану. Как отмечали в армянских СМИ, она не поддерживала идею сына о выдвижении на пост премьер-министра. Затулин считает, что кончина матери могла стать одной из причин, по которым Саргсян принял решение об отставке, передает НСН.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два срока подряд, в течение десяти лет. Он провел конституционную реформу и превратил страну в парламентскую республику. Саргсян обещал, что по истечении срока своих полномочий не займет пост главы правительства, но слово не сдержал. Это стало поводом для многотысячных протестов в Ереване и других городах.

Напомним, что под руководством лидера оппозиции Никола Пашиняна в Ереване с 13 апреля проходила массовая акция протеста против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении. Последнего обвинили в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране за два президентских срока. 23 апреля политик выступил с заявлением об отставке.

Автор: Андрей Евлампиев24 апреля 2018, 16:32

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