Какими вырастают дети в семьях алкоголиков
Отсюда – агрессия: дети не только могут регулярно подвергаться побоям со стороны пьющего родственника, но также довольно часто любые проблемы решаются криком или шлепком – у родителей просто нет ресурса. Плюс бедность: заболевание делает зависимого неработоспособным, все деньги уходят на "зеленого змия" или бесконечное лечение. А вот формирование личности ребенка, волею судьбы оказавшего в такой семье алкоголиков, происходит по четырем основным сценариям. По каким именно, Dni.Ru рассказал психиатр-нарколог, психодиагност и главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.
"Маленький взрослый". Это трудолюбивый, ответственный ребенок, наличие которого в асоциальной семье в принципе удивляет родственников, соседей и друзей, если таковы имеются. Он стремится быть первым во всем, отлично учится, занимает первые места на олимпиадах и спортивных соревнованиях. Все это делается для того, чтоб снискать одобрение и похвалу у своей пьющей семьи. Или хотя бы у окружающих. Любая неудача или даже второе место на олимпиаде больно ранит его и оборачивается почти трагедией. Ближе к подростковому возрасту родители, как правило, взваливают на его плечи дом, быт и заботу о младших братьях и сестрах. И ребенок один всех безропотно тащит. Он все еще надеется заслужить любовь, который, увы, никогда не будет. В перспективе такой психотип становится трудоголиком. Он может добиться колоссального успеха и не столкнуться с проблемой алкоголизма. Но на фоне этого, если он, допустим, стал руководителем, непременно окружит себя алкоголиками, начнет их опекать, лечить. Довольно много пациентов, которых вот так за руку приводят их начальники.
В партнеры "маленький взрослый" также выбирает человека, о котором нужно заботиться. Не обязательно алкоголика, это может быть маленькую хрупкую женщину или слабого, инфантильного мужчину. В результате такие семьи получаются вполне гармоничными. "Маленький взрослый" - ответственный отец и нежная мать. Этот психотип, пожалуй, самый благополучный из всех вариантов, хотя, безусловно, травмированный.
"Невидимка". Самая распространенная модель поведения, как показывает практика. В семье такого ребенка практически не видно – он стремится быть незамеченным. Родителям так удобно – малыш не доставляет хлопот. Это глубокий интроверт, который с большой вероятностью обзаведется к пубертату всеми признаками шизоида. Ему сложно общаться с людьми, находить друзей, выражать свои эмоции и даже отвечать у доски (поэтому нередко таких детей записывают в "тупые"). Задача ребенка, а потом и подростка такого типа – мимикрировать под окружающий мир, слиться с обстановкой, затихнуть, сделать все, чтобы не привлекать к себе внимания (а заодно и к своей семье). Поэтому дома он тихо играет в игрушки, сам себя развлекает, много фантазирует, живет в своем вымышленном мире. Причем мир, этот может быть удивительным, ярким, талантливым, но, увы, семья не заботится о том, чтобы эти таланты и вообще какие либо способности сына или дочки развивать.
Все проблемы "невидимка" решает самостоятельно, а родители только рады: один из них пьет, другой занят первым. К большому сожалению, такие "золотые", тихие, беспроблемные дети имеют склонность к суициду в подростковом возрасте, будучи крайне ранимыми, тревожными натурами, подверженными психогенным депрессиям. К тому они все переживания держат в себе и уносят потом с собой. Если пубертат более-менее пройден, большой процент "невидимок" все же становятся алкоголиками годам к 30-40. То есть, по сути, это такое же самоуничтожение, но растянутое во времени.
"Шут". Такой ребенок – шутник, балагур и душа компании -кажется, не замечает, в какой семье он растет. Он спешит посмеяться над всем, иначе ему пришлось бы заплакать. Он отшучивается в магазинах, когда покупает отцу бутылку водки. Вся его жизнь напоминает лимерик, даже во взрослом возрасте "шут остается" незрелым, инфантильным, не способным выстроить нормальные отношения ни с друзьями (и позиция "души компании" тут не спасает), ни с партнером (он не знает и даже интуитивно не понимает – как). Часто это дети из актерских и творческих семей, в которых алкоголизм нередко сопутствует таланту.
"Трудный ребенок". С точки зрения наркологии судьба таких детей бесповоротно сломана ранней, стремительной, злокачественной алкоголизацией. В третьем классе появляются сигареты, в четвертом-пятом – алкоголь. "Трудные дети" – привычные пациенты школьных и детских психологов, козлы отпущения у преподавателей, частые гости комнаты милиции и приютов – многие с ранних лет бродяжничают, убегают из дома. Скитальцев возвращают, они сбегают снова, попадают не без вмешательства органов опеки в детский дом, откуда снова сбегают. Если в ход идут наркотики, то это сразу большие дозировки и мощные препараты. Но погибают такие дети вовсе не от алкоголизма или наркомании (от них просто не успевают, 90 % не доживает до 30 лет), а от образа жизни, вызванного употреблением: тут и пьяная езда, и драки, и криминальные истории. Упал с крыши, утонул, пропал без вести. Вот эта группа как раз про дурную наследственность, отчаянный алкоголизм, кратчайший путь к саморазрушению.
"В рамках работы с зависимостями разного рода среди наших пациентов чаще всего встречается психотип – "трудный ребенок",– рассказала Dni.Ru клинический, семейный психолог, член РПА Жанна Засыпкина. - На втором месте – "невидимка", но алкоголизм там развивается позже – к 30 годам. Увы, в семье, где регулярно и безмерно употребляют алкоголь, никогда не вырастет здоровый, психологически устойчивый человек. Нет, вовсе не обязательно, что он тоже станет пить. Дело в психологической травме, которую получают дети алкоголиков всегда и без исключения".
Там где алкоголь – всегда нелюбовь, агрессия, насилие, девиации, бедность. "Даже если мы возьмем лучший вариант развития событий – успешного трудоголика, становится очевидным, что и трудоголизм – не совсем здоровое явление, несмотря на то, что оно в тренде. Вы, наверняка, замечали, как много людей, которые никогда не могут усидеть на месте, постоянно куда-то стремятся, жаждут успеха, славы, денег и главное – признания и похвалы, даже если жизнь вроде бы сложилась прекрасно? Все вокруг ахают – и как ты все успеваешь? Такое состояние называется "синдромом деятельного человека", которому невыносимо существовать, если ничего не происходит. Он не умеет быть счастливым просто так. А жизнь ведь в основном и есть "когда ничего не происходит". Ничего здорового в таком поведении нет и не может быть. Когда изучаешь анамнез таких пациентов, часто выясняется, что это дети недолюбленные, с повышенной тревожностью, из неблагополучных семей, в которых кто-то из родителей страдал зависимостью", – отметила психолог.
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