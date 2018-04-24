Награда Ватикана Путину возмутила поляков

Варшава удивлена намерением Ватикана вручить "Золотую пальму" Владимиру Путину. Католическая церковь удостоила российского лидера награды за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке.

Планы Ватикана вызнала польская Gazeta Wyborcza. Намерения церковных иерархов удивляют авторов статьи: они не понимают, как можно награждать "Золотой пальмой" союзника президента Сирии Башара Асада.

Польский журналист утверждает, что получил доступ к дипломатическому докладу, составленному по итогам представителей Ватикана в Москву. В российской столице они несколько дней назад встретились с митрополитом Илларионом. По информации из неофициальных каналов Владимир Путин уже согласился на получение "Золотой пальмы", отмечает газета.

Сообщается также, что российский президент готов приехать в Ассизи, где традиционно вручается премия. Однако, как пишет автор статьи, Путин хочет, чтобы торжество вручения награды сохранило духовный характер – по этой причине в поездке его будет сопровождать высокий представитель Русской православной церкви.

Почетная награда "Золотая пальма" присуждается Ватиканом с 80-х годов прошлого века обществом ASSISI PAX Internationa. Отмечается, что она призвана увековечить встречу Иоанна Павла Второго с представителями разных религий, которая произошла в 1986 году. Тогда они сообща молились в Ассизи за мир. Эту награду в свое время получили Михаил Горбачев, Рональд Рейган и Бенедикт XVI.

Итальянская сторона информацию, полученную изданием, подтвердила. "Мы хотим наградить кого-то из России, занимающего самый высокий ранг. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы им стал президент Путин. В связи с организационными вопросами, безопасностью и по другим соображениям мы не можем этого окончательно подтвердить", – цитирует газета представителя ASSISI PAX International Пьетро Матарези.

Награда традиционно вручается в июне. Однако в случае с Путиным, по мнению представителей фонда, церемонию могут перенести на октябрь.