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Общество

Россия напугала Запад оружием "Судного дня"

Фото: flickr.com/John Voo
Западные страны в ужасе от нового российского ядерного оружия. Речь идет о комплексе "Статус-6", которым оборудованы подводные беспилотные дроны. Его мощь настолько велика, что комплекс способен уничтожать даже самые крупные прибрежные города.
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В западных странах новейшую разработку уже окрестили оружием "Судного дня". Подводные дроны могут нести боеголовки, мощность которых составляет 50 мегатонн. Взрыв одной такой бомбы на побережье может привести к колоссальным разрушениям, пишет издание Business Insider.

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Такой взрыв будет подобен огромному цунами, которое образовалось после землетрясения в Японии семь лет назад. Его высота достигала 40 метров. Тогда погибли почти 16 тысяч человек, более двух с половиной тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

Впрочем, ряд экспертов утверждают, что волна, вызванная взрывом "Статуса-6", может достигать в высоту 100 метров. Вверх поднимутся тонны отравленной морской воды, что приведет к выпадению осадков в виде радиоактивного ливня в радиусе поражения и в близлежащих локациях. Еще хуже последствия будут в случае применения "Статуса-6" рядом с крупными прибрежными населенными пунктами, к примеру, Лос-Анджелесом или Сан-Диего.


Ранее западные СМИ с ужасом рассказывали о российской системе управления ядерным ударом "Мертвая рука", или "Периметр". Это полностью автоматизированный комплекс, который гарантирует уничтожение вероятного противника даже в случае гибели командования. Комплекс был разработан еще в советское время, и в наши дни проходит комплексную модернизацию.

В начале марта президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Вторая часть речи была посвящена новейшим разработкам российских оружейников. Среди них – гиперзвуковое и лазерное оружие. К примеру, комплекс "Кинжал" с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению боевого дежурства 1 декабря 2017 года.

Автор: Иван Поляков25 апреля 2018, 09:55

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