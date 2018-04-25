Подпустили врага: на Каспии разглядели военную базу США

Бывшие советские республики не перестают удивлять Россию непоследовательными действиями. В этот раз отличился Казахстан, который позволил США развернуть на Каспии перевалочные базы Пентагона для транзита военных грузов в Афганистан.



Соглашение с Астаной позволит Вашингтону использовать порты Актау и Курык на восточном побережье Каспийского моря. Необходимые американским военным грузы туда будут возить по железной дороге через Грузию, а далее — через Азербайджан.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов убежден, что решение принято в интересах республики как стратегического партнера США, сообщает сайт газеты "Аргументы недели". По его словам, Америка стремится к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане.

Комментируя это событие, политические деятели призывают не делать из мухи слона. "Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно", – заявил директор по научным и образовательным проектам Центра традиционных культур Александр Собянин.

В свою очередь журналист Дмитрий Стешин удивился рвению прессы выставить Астану разрушителем каспийской безопасности. "Наши "друзья" спешат", – написал спецкор "Комсомольской правды" в Twitter.

Наши "друзья" спешат. "Эксперты считают, что порт «Актау» автоматически становится базой Пентагона и его союзников, каким бы «транзитным» узлом или центром его ни называли".Астана разрушила архитектуру каспийской безопасности https://t.co/TdEQGTqB1W — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 24 апреля 2018 г.

В целом специалисты сошлись во мнении, что последствия такого решения, хоть и невыгодны Москве, прямой угрозы не несут. "В условиях нынешнего американо-российского противостояния это присутствие, сколь бы оно ни было "транзитным", будет вызывать сильное раздражение в Москве", – выразил мнение эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.