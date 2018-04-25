На грядках найдена бабушка – двойник Трампа

В испанской глубинке нашли пожилую женщину, безумно похожую на президента США Дональда Трампа. Это жительница муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос Долорес Лейс Антело.

Первой в своем Instagram ее фото разместила испанская журналистка Паула Васкес. Она делала репортаж, посвященный последствиям недавних штормов, и для материала бабуля позировала с мотыгой на ферме.

Снимок стал вирусным, поскольку Долорес поразительно похожа на американского лидера. Фото моментально подхватили пользователи Twitter и других соцсетей. "Бедная женщина... Но да, сходство невероятное", — признали микроблогеры из Испании.

Вскоре Антело заинтересовались СМИ по всему миру. "Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", – пишет американский журнал Newsweek. Автор статьи иронично подметил: если заменить мотыгу на клюшку для гольфа, сходство станет еще более явным.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) 21 апреля 2018 г.

Долорес рассказала, что знает о своей популярности, хотя не понимает причины. "Наверное, это все из-за цвета моих волос", – предположила бабуля. Теперь соседи называют ее двоюродным братом Трампа.

Ранее нашли двойника жены американского президента Меланьи Трамп. СМИ посчитали, что стиль одежды и манера поведения первой леди схожи с таковыми у героини сериала "Карточный домик", актрисы Робин Райт.