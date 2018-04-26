Народ в восторге от двухлетнего барабанщика

Мальчик Леннокс из США покорил Сеть игрой на импровизированной ударной установке. Удивительно, что в столь раннем возрасте он владеет палочками лучше некоторых взрослых.

На кадрах домашнего видео показано, как ребенок под музыку бьет палочками по столику, не пропуская ни одного бита, и даже показывает соло. Пока сверстники Леннокса делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует изумительное чувство ритма, пишет портал Mashable.

За короткое время ролик посмотрели более 33 тысяч раз. В комментариях пользователи YouTube выразили восхищение талантливым мальчишкой.