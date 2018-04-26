Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму
В конце апреля в Алуште состоится конференция для собственников бизнеса. Среди тех, кто будет учить предпринимателей вести дела, оказалась Ксения Собчак. О том, как ведущая планирует попасть на территорию Крыма, рассказал осведомленный источник.
"Она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом", – цитирует собеседника "Крыминформ". По его словам, существует негласная договоренность о том, что украинские правоохранительные органы не будут препятствовать ведущей в пересечении границы.
О том, по какой причине Собчак выбрала такой сложный маршрут для движения, когда из Москвы в Крым есть прямые рейсы, не сообщается. Многие уверены, что это провокация.
"Похоже, Ксения Собчак решила реализовать давнюю мечту и снова приехать в Крым. Но если в 2014 году она восторженно восприняла то, что полуостров вернулся в родную гавань, после того как стала политиком и даже побывала кандидатом в президенты России, вдруг решила, что по этой теме пора соблюдать украинское законодательство", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Если эта провокация будет реализована, пора ставить вопрос о том, что должна наступать ответственность – уголовная или административная – за предпочтение законодательства другой страны российскому для граждан России", – добавил он. Эксперт уверен: если Собчак успешно попадет на российский полуостров с территории Украины, тем самым она признает Крым украинским.
У собеседника Dni.Ru есть рецепт, как на корню пресечь подобного рода провокации. "Для того чтобы подобная вольность не стала нормой, следует запретить гражданам России въезжать в Крым с территории Украины по украинским законам", – отметил Манукян.
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