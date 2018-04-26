Москвичей предупредили об опасном усилении ветра

Пресс-служба столичного управления МЧС предупредила об усилении ветра в Москве. По прогнозам синоптиков, 26 апреля его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, передает RT.

Ожидается дождливая погода. В МЧС попросили москвичей и гостей столицы быть соблюдать осторожность.