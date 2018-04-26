Киев охотится за россиянами для обмена на своих боевиков

Киев захватывает россиян, используя их в качестве заложников для обмена на плененных в Донбассе боевиков. Эксперты не советуют жителям Крыма – особенно с депутатскими мандатами – ездить на Украину.

Власти Украины пытаются пополнить свой "обменный фонд". Имеются в виду заложники, которых затем выменивают на попавших в плен в Донбассе участников так называемой АТО или арестованных в России украинских диверсантов.

В такую версию, предложенную крымским политологом Андреем Никифоровым, вписывается как история с экипажем керченского судна "Норд", так и арест координатора движения "Волонтеры Победы" крымчанки Елены Одновол. Хотя на первый взгляд ничего общего между двумя инцидентами можно и не заметить.

"Задержание моряков "Норда" и арест Одновол – это случаи противоположные. В одном случае задержали людей, которые занимались своей профессией, при этом изъяли у них российские паспорта, пытаясь навязывать им украинское гражданство. В случае с Одновол человека задержали с украинском паспортом, предъявляя который он уже демонстрировал свое украинское гражданство", – приводит слова Никифорова "ПолитНавигатор".

Так что украинская сторона, судя по всему, активно нарабатывает "базу" для обмена. Людей, захваченных в разных регионах страны, предлагают обменять на служащих ВСУ, попавших в плен в Донбассе.

Политолог советует любителям поездок на Украину – особенно активистам и людям с депутатскими мандатами – хотя бы на время отказаться от таких путешествий. По мнению эксперта, это по меньшей мере неразумно.

Накануне сообщалось, что Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку движения "Волонтеры Победы" Елену Одновол. Активистка будет находиться под стражей до 21 июня. Ее подозревают в госизмене.

В "Волонтерах Победы" рассказали, что активистка живет в Крыму. Она направлялась на Украину к родственникам. Украинский генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что Одновол задержали "на границе с Крымом".