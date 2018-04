Туристка родила в турецкой гостинице по урокам с YouTube

Будущая мать не сообщала о своей беременности никому – тем более, что интересное положение никак не отражалось га ее фигуре. 22-летняя американка Тиа Фримен решила слетать к другу в Германию, вернуться – а потом уже можно и рожать.

Однако схватки начались во время пересадки в аэропорту Стамбула. Молодая женщина сначала решила, что отравилась рыбой, которую подавали в самолете. Тиа была уверена, что до родов еще далеко – тем более, что воды не отходили. Однако, сверившись с поисковиком Google, она поняла, что означают все симптомы.

Фримен решила, что врачей привлекать не имеет смысла – все равно она не говорит по-турецки, так что они друг друга не поймут. Так что, призвав в наставники YouTube и "Википедию", она сама взялась за дело.

To wrap up I go to the hospital get checked out everything is fine. He’s perfectly healthy! Lol the doctors were shocked to hear my story. I made national news & people would stop us to take pictures all the time & a random elderly woman grabbed my boob as I was breastfeeding pic.twitter.com/gGp4lJvEvl