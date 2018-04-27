Собчак грязно выругалась из-за скандала с поездкой в Крым
Свой гневный пост экс-кандидат в президенты России начала с того, что назвала работников СМИ, которые распространили информацию о ее планах посетить Крым, "журналистами-говноедами". Также она написала, что ей надоели анонимные каналы, которые пытаются вовлечь ее "в собственный бред".
Вместе с тем телеведущая напомнила, что действительно запрашивала разрешение на въезд для политической агитации перед президентскими выборами. Собчак не исключила возможность "законного (!) попадания на эту территорию". "Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам", – заявила Собчак.
О том, что Ксения не поедет на полуостров на конференцию предпринимателей, сообщил и генеральный директор отеля "Море", на территории которого будет проходить мероприятие, Алексей Кузнецов. "Ее не будет. Ее команда, которая отвечала за ее приезд, отказалась", – цитирует Кузнецова "Крыминформ".
По его словам, решение было озвучено 26 апреля. Гендиректор отеля добавил, что не знает, по какой причине это произошло.
Бизнес-конференция, на которой ожидалось выступление Собчак, пройдет с 27 по 29 апреля в Алуште. После появления в СМИ информации о готовящемся визите знаменитости в Крым через территорию Украины на нее с критикой обрушились украинские депутаты и представители националистических организаций.
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