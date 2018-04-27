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Общество

Трамп некрасиво поступил с женой в день рождения

Дональд и Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Первая леди США Меланья Трамп не получила на день рождения подарок от мужа. Президент оправдал свое упущение отсутствием свободного времени. 
прочитано 2245 раз

Дональд Трамп признался, что оставил супругу Меланью без подарка на день рождения. По словам американского лидера, из-за этого у него могут возникнуть проблемы.

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Трамп посетовал на то, что слишком плотный рабочий график не позволил ему ответственно подойти к такому важному вопросу. Президенту пришлось ограничиться букетом и открыткой, передает Mashable.

Пресса незамедлительно начала распространять версию о том, что холодные отношения президентской четы стали усугубляться. Журналисты и пользователи Сети припомнили недавний случай, когда первая леди США не отметила Трампа в постах, посвященных Дню всех влюбленных.

  

Многие до сих пор связывают поведение Меланьи со слухами об изменах супруга. Американский лидер не раз оказывался в центре скандалов, связанных с его пренебрежительным отношением к семейным ценностям.

Напомним, в 2017 году интернет-сообщество активно обсуждало поведение Трампа по отношению к супруге. Особое внимание привлекли снимки, на которых президентская чета выходит из самолета. Трампа, который быстро спустился по трапу и не подал жене руку, осудили за нарушение правил этикета.

Пользователи неоднократно замечали, что Меланья выглядит очень печальной, присутствуя на мероприятиях, где ей необходимо быть по регламенту. Она не раз отказывалась взять супруга за руку на публике, давая повод для слухов и домыслов.

Автор: Михаил Вштанов27 апреля 2018, 08:54

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