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Общество

Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше

В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача требуют, чтобы девушка вернула им деньги.
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Блондинка познакомилась с медиамагнатом в стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире.

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Вероника утверждает, что между ними была "вечная дружба", которая подвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получила его пенсионные накопления и страховку – всего 230 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бекхэм этого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушка манипулировала ее братом.

По словам Май Лю, Вероника как профессиональная танцовщика умеет использовать мужчин. "Она знала слабые места Микки, оказывая на него влияние в виде морального принуждения", – заявила женщина.

Однако экс-стриптизерша утверждает, что с Микки у них никогда не было сексуальных отношений, и сдаваться она не намерена. Сейчас девушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, что мужчина подписал документы о наследстве в период, когда их дружба прекратилась. 

Автор: Людмила Фоканова27 апреля 2018, 12:11
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