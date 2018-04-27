Отчаявшийся грузин обратился к Путину за помощью

Уроженец Грузии Нодар написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив помощи в получении гражданства. В 90-х годах у мужчины был российский паспорт, однако во время замены удостоверения личности по достижении 45 лет выяснилось, что оно поддельное.

На протяжении трех лет Нодар пытается заполучить заветный документ. "ест все документ подтверждаюши на постоияна проживания россиски федерации. втом числе получена воени билет ссср ски (…) ест собствени недвижемости котори оформлен на мения…", – цитирует телеканал "360" текст его письма с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Напомним, что процедура получения гражданства России подразумевает сдачу экзамена на знание русского языка.