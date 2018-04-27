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Общество

"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину

Владимир Путин, Геннадий Зюганов. Фото: kremlin.ru
Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзя закрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов. Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидер КПРФ направил президенту России.
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Декоративные ограждения вокруг Мавзолея Ленина Геннадий Зюганов называет "позорными". Лидер коммунистов переживает, что они закрывают вид не только на "величественное сооружение", но и на захоронения "лучших людей Советской страны".

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По мнению Зюганова, снятие драпировок станет "сильным культурно-историческим зарядом" и должно способствовать сплочению народа перед лицом нынешних испытаний. Ведь на Красной площади, где 9 мая пройдет Парад Победы, похоронены великие люди, а центром этого мемориала является Мавзолей. Так как Россия является преемником СССР, то Ленин – "отец-основатель нынешнего государства", уверен Геннадий Зюганов.

"От имени нашей партии, миллионов ее сторонников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в ознаменование вступления на высокую должность – снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения", – сказано в обращении председателя ЦК КПРФ президенту Владимиру Путину.

Лидер коммунистов отмечает, что наши предки не раз побеждали, спасая Россию и ее народ, оказавшихся у последней черты. И в нынешней ситуации, когда США и западная коалиция проводят политику вражды и ненависти, следует учиться у них мудрости и мужеству, пишет Зюганов в своей телеграмме, содержание которой приводит газета "Взгляд".

Парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади столицы 9 мая. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, специальных приглашений главам государств и правительств рассылать не будут. По словам Пескова, как правило, приезжают те, кто хочет быть на мероприятии. Присутствие первых лиц других государств на параде в протокольном порядке не планируется, заключил Песков.

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 15:33

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