Доставку неонацистов в Одессу перед трагедией в Доме профсоюзов оплатил Петр Порошенко. Детали кровавого преступления 2 мая 2014 года рассказал журналистам один из "грузинских снайперов", которые сейчас скрываются от своих нанимателей.

"Грузинские снайперы", как выяснилось, работали не только на киевском Майдане. Как рассказал израильским СМИ один из членов группы, им довелось потрудиться и в Одессе.

По словам Цезаря Баджалидзе, провокаторов в Одессу 2 мая 2014-го свозили автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас сидят в высших эшелонах украинской власти. Отряду было сказано, что Анти-майдан, на который собрались одесситы, надо разогнать, а палатки уничтожить. Наставлял боевиков нынешний спикер Верховной рады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий. Именно он впоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.

Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобы не было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рации боевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.

В откровениях "грузинских снайперов" до сих пор звучали две фамилии людей, которые отправляли их на площадь в Киеве: это бывший военный советник экс-президента Грузии – а ныне командир "Грузинского легиона" в Донбассе Мамука Мамулашвили и сам Михаил Саакашвили. Однако в связи с Одессой Баджалидзе вспомнил еще одно имя.

"Мамулашвили я встретил ближе к вечеру, спросил: "Где мои деньги? Я умываю руки". Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох. Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был Порошенко", – вспоминает снайпер.

Денег наемникам так и не заплатили – нынешнему украинскому руководству не до "отработанного материала". Снайперы сейчас скрываются, опасаясь за свою жизнь, пишет "Комсомольская правда".

2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбили палаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве и политики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группы вооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загнали протестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.