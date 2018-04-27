Порошенко оплатил "Одесскую Хатынь"
"Грузинские снайперы", как выяснилось, работали не только на киевском Майдане. Как рассказал израильским СМИ один из членов группы, им довелось потрудиться и в Одессе.
По словам Цезаря Баджалидзе, провокаторов в Одессу 2 мая 2014-го свозили автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас сидят в высших эшелонах украинской власти. Отряду было сказано, что Анти-майдан, на который собрались одесситы, надо разогнать, а палатки уничтожить. Наставлял боевиков нынешний спикер Верховной рады, в то время бывший комендантом Майдана Андрей Парубий. Именно он впоследствии отдал приказ загнать протестующих в Дом профсоюзов.
Тот же Парубий, по словам наемника, позаботился о том, чтобы не было пожарных, когда Дом профсоюзов охватило пламя. Он приказал по рации боевикам заблокировать дорогу и не пропускать пожарные машины к зданию.
В откровениях "грузинских снайперов" до сих пор звучали две фамилии людей, которые отправляли их на площадь в Киеве: это бывший военный советник экс-президента Грузии – а ныне командир "Грузинского легиона" в Донбассе Мамука Мамулашвили и сам Михаил Саакашвили. Однако в связи с Одессой Баджалидзе вспомнил еще одно имя.
"Мамулашвили я встретил ближе к вечеру, спросил: "Где мои деньги? Я умываю руки". Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох. Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был Порошенко", – вспоминает снайпер.
Денег наемникам так и не заплатили – нынешнему украинскому руководству не до "отработанного материала". Снайперы сейчас скрываются, опасаясь за свою жизнь, пишет "Комсомольская правда".
2 мая 2014 года жители Одессы вышли на улицы и разбили палаточный городок, протестуя против государственного переворота в Киеве и политики новых властей в отношении русскоязычного населения Украины. Группы вооруженных националистов при поддержке наемников разгромили городок, загнали протестующих в Дом профсоюзов и подожгли здание. В огне погибли 42 человека.
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