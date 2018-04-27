Засекреченный российский самолет попал на видео

Засекреченный многофункциональный истребитель пятого поколения удалось запечатлеть на видео. Ролик с посадкой Су-57 появился в Сети.

Удачливый оператор сообщает, что снят грозный самолет в подмосковном Жуковском, рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова.

Как сообщалось, Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, детище ОКБ Сухого. Его предназначение – уничтожение воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушение системы управления авиацией противника. В первый полет Су-57 отправился в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию, состоящую из 12 истребителей, Воздушно-космические силы России получат в 2019 году.

Россияне смогут увидеть новую машину в небе над Красной площадью 9 мая. Су-57 пролетят над столицей во время Парада Победы.