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Общество

Огромная выдра прогнала двух голодных ягуаров

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Huwiler
Битва видов в бразильской сельве. Охота молодых голодных ягуаров закончилась неудачно – им пришлось улепетывать от разъяренной гигантской выдры.
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Триллер из жизни больших кошек сняли сотрудники организации Panthera, которая занимается их охраной. Они наблюдали за двумя самками ягуара, которым дали клички Медроза и Джайю. Кошки присели на ствол нависшего над водой дерева,, когда их заметила плескавшаяся в реке гигантская выдра.

Power Play in the Pantanal from Panthera Cats on Vimeo.

Угрожающие звуки и движения выдры произвели на ягуаров большое впечатление. Они предпочли ретироваться – со всей возможной поспешностью. Специалисты в комментариях отмечают, что даже мать этих молодых ягуаров, которая без труда расправляется с кайманами, не рискует связываться с выдрами.

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 21:03

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