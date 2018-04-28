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Общество

Сила рукопожатия связана с успехом у женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Американские исследователи поделились новым открытием. Выяснилось, что представительницы прекрасного пола чаще отдают предпочтение мужчинам с крепким рукопожатием.
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В масштабном эксперименте приняли участие пять тысяч человек. У испытуемых измерили силу сжатия руки с помощью динамометра. После этого ученые проанализировали данные о личной жизни добровольцев, сообщает издание SSM-Population Health.

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Выяснилось, что мужчины со слабой хваткой гораздо реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием. "Наши данные свидетельствуют о том, что женщины чаще выбирают партнеров, которые доказывают, что они сильны и здоровы", – заявил ведущий автор исследования.

Более того, ученые пришли к выводу, что люди с крепким рукопожатием отличаются интеллектуальными способностями и хорошей памятью в зрелом возрасте. В исследовании специалистов утверждается, что не обладающие таким качеством мужчины имеют менее плотное белое вещество, которое является важным компонентом центральной нервной системы.

Ранее австралийские эксперты пришли к выводу, что у холостяков здоровье гораздо лучше, чем у женатых. Попав в зону комфорта, романтические пары заметно быстрее набирают в весе, считают медики. Это связано с тем, что совместная трапеза становится одним из ключевых элементов отношений.

Автор: Михаил Вштанов28 апреля 2018, 09:53

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