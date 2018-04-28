На Западе предсказали распад России
Граница России с ее соседями в будущем будет выглядеть иначе, чем сейчас, считает писательница. Она объехала вокруг всей России и побывала на приграничных с ней странах. Фатланд проводила исследование, целью которого было выяснить, как Россия влияет на соседей, пишет датская газета Berlingske.
Путешествие длилось 259 дней, 34-летняя Эрика Фатланд описала его в своей книге "Граница". "Пересекать границы – просто потрясающе. Мы уже почти и забыли это ощущение здесь, в Европе, ведь нам негде его пережить: большинство контрольно-пропускных пунктов упразднены. Мы ездим из страны в страну, едва замечая это", – говорит Фатланд.
В странах Балтии писательница побывала в гостях у представителей русскоязычного меньшинства. По ее словам, многие из них с удовольствием стали бы гражданами России.
Говоря о воссоединении с Крымом, Эрика Фатланд дала оценку действиям президента Владимира Путина. "Я думаю, что они так и будут продолжать. Президент Путин – рациональный игрок. Он не сумасшедший, напротив, но он делает то, что, по его мнению, хорошо для России", – сказала путешественница.
Кандидат в президенты Франции предсказал распад НАТО— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 20 января 2017 г.
Подробнее: https://t.co/IIuQ5XU7mB
Фото: nato. int#нато #распад pic.twitter.com/XwpVWZW06E
Фатланд полагает, что Россия будет пытаться расшириться, однако ее постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок. "Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", – заключила норвежская писательница.
Пользователи Сети негативно восприняли смелый образ актрисы
Оперная дива не может все бросить
Брызгалова сменила партнера
В Сети распространилось забавное видео