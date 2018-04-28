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Общество

На Западе предсказали распад России

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Россия будет расширяться, а через 100 лет потеряет часть своей территории. С таким прогнозом выступила норвежская писательница Эрика Фатланд.
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Граница России с ее соседями в будущем будет выглядеть иначе, чем сейчас, считает писательница. Она объехала вокруг всей России и побывала на приграничных с ней странах. Фатланд проводила исследование, целью которого было выяснить, как Россия влияет на соседей, пишет датская газета Berlingske.

Путешествие длилось 259 дней, 34-летняя Эрика Фатланд описала его в своей книге "Граница". "Пересекать границы – просто потрясающе. Мы уже почти и забыли это ощущение здесь, в Европе, ведь нам негде его пережить: большинство контрольно-пропускных пунктов упразднены. Мы ездим из страны в страну, едва замечая это", – говорит Фатланд.

В странах Балтии писательница побывала в гостях у представителей русскоязычного меньшинства. По ее словам, многие из них с удовольствием стали бы гражданами России.

Говоря о воссоединении с Крымом, Эрика Фатланд дала оценку действиям президента Владимира Путина. "Я думаю, что они так и будут продолжать. Президент Путин – рациональный игрок. Он не сумасшедший, напротив, но он делает то, что, по его мнению, хорошо для России", – сказала путешественница.


Фатланд полагает, что Россия будет пытаться расшириться, однако ее постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок. "Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", – заключила норвежская писательница.

28 апреля 2018, 12:06

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