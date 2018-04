Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором

Вместе с гостьями студии Аннабель Найт и Джуди Лав ведущие обсуждали вред и пользу использования подростками вибраторов. Лав предположила, что их доступность для девочек приведет к тому, что те будут запираться в своих комнатах и перестанут выходить из дома.

Когда гостья спросила, может ли Уиллоуби представить свою дочь за таким занятием, ведущая была шокирована и поспешила сменить тему, "Нет, это ужасно", – сказала она.

На смущение ведущей обратили внимание в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что утро – не слишком подходящее время для разговоров о мастурбации, и пожалели ведущих.

OMG this whole segment is far too awkward for a Thursday morning, pray 4 Holly and Phillip #ThisMorning