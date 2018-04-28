Россиян ждет невероятно короткая рабочая неделя

Традиционно май для россиян начинается с праздников. При этом первая рабочая неделя в месяце будет состоять всего из двух дней – на службу придется прийти в четверг и пятницу, 3-го и 4 мая, передает телеканал "360". Перед этим работников ждет четыре выходных подряд – с 29 апреля по 2 мая. В связи с празднованием 9 мая Дня Победы никакие выходные переноситься не будут, однако 8 мая россиян ждет сокращенный рабочий день.