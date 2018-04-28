Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами

Из-за сложной экономической ситуации на Украине получил широкое распространение необычный способ заработка. Жители Незалежной начали массово распродавать себя на органы.



С целью незаконной продажи собственных органов граждане Украины все чаще стали ездить в Турцию. Там они беспрепятственно могут сделать это под предлогом того, что хотят "подарить" их, так как местное законодательство в этом плане не предусматривает никаких ограничений.

Черная трансплантология стала набирать бешеную популярность в постмайданные годы, передает РИА Новости. Главной причиной является экономическая разруха и, как следствие, обнищание украинского народа, считают эксперты.

Сообщается, что при каждой клинике, занимающейся пересадкой органов, есть свой комитет по этике. Он опрашивает украинских доноров, действительно ли они собираются подарить свои органы, а не продать их.

Предприимчивые украинцы, наученные своими покупателями, идут на хитрость. Таким образом, хирурги, которые проводят операции по пересадке, оказываются чисты перед законом. По крайней мере, они могут оправдаться тем, что сами были обмануты.

Также стало известно, что в украинский Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова приходит множество писем c предложением продать органы. Люди умоляют медиков купить их "органический товар". "Я буквально вчера своими глазами видела такое письмо, которое пришло в Институт Шалимова", – рассказала украинская журналистка Ирина Заславец.