Названа дата отключения отопления в Москве

В столице 29 апреля начнется постепенное отключение отопления. Система будет поэтапно переведена на летний режим работы, сообщили в ПАО "МОЭК". "Это предполагает последовательное отключение отопления более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сотрудника пресс-службы организации.
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