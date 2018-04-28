В рождении сына Миддлтон увидели дьявольский знак

Пост одного из пользователей соцсетей взбудоражил британскую общественность. Снимок Кейт Миддлтон, выходящей из больницы с ребенком на руках, сравнили с кадром из известного триллера. Оказалась, что герцогиня Кембриджская в точно таком же платье, как и героиня фильма "Ребенок Розмари".

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