Знаменитый ведущий раскрыл главную тайну телевидения

Шорты, кроссовки или босые ноги – вот что прячут под столом телеведущие. При этом камеры показывают зрителям мужчин в пиджаках и галстуках и дам в строгих платьях.

Тайную жизнь под столом эфирных студий показал зрителям телеведущий американского канала KTVU Фрэнк Сомервилль. Оказалось, что строгие костюмы и платья успешно сочетаются с шортами и босыми ногами.

В один из дней в студии было особенно жарко, и диктор решил запечатлеть наряды своих коллег – как, впрочем, и свой – для истории. Снимки Фрэнк разместил на своей странице в соцсети в Facebook. Под стол ведущим поставили вентиляторы, Сомервилль закатал брюки, а его коллега по эфиру была вынуждена снять туфли.

"Вот, что происходит, когда кондиционер в студии работает не так, как должен", – подписал фотографии с оголившимися телевизионщиками Фрэнк. "Мы договорились, что нам нужно сделать фото, потому что мы оба выглядим такими смешными", – написал диктор.

Подписчики страницы ведущего встретили пост с энтузиазмом. Они радуются, что, наконец-то, узнали, во что одеты дикторы ниже пояса. Теперь пользователи ожидают таких же откровенных снимков от судей в мантиях, которые обычно тоже проводят заседания, сидя за столом.

Поучаствовал в скандальной фотосессии и спортивный редактор Марк Ибанез. Он признался, что шорты – это его повседневная рабочая одежда.