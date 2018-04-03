Юлия Скрипаль перед отравлением получила доступ к секретному банковскому счету

За несколько дней до отравления в Солсбери Юлия Скрипаль получила доступ к засекреченному банковскому счету. На нем находилось 150 тысяч фунтов.

Деньги принадлежали ее брату Александру, который в 2017 году погиб в Санкт-Петербурге при таинственных обстоятельствах. Его бывшая жена Наталья, дочь экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Геннадия Грищенко, продала их дом в Великобритании и положила половину суммы на счет в один из российских банков.

Женщина рассказала про бойфренда Юлии. Она считала его странным. Его личность по непонятным причинам не раскрывается. Однако есть информация, что он и его мать работают на компанию с тесными связями с российской разведкой, сообщает НСН.

Ранее стало известно, что Юлия серьезно поссорилась с Александром и другими родственниками из-за продажи семейной квартиры в Москве на Осеннем бульваре. На этом очень настаивал ее молодой человек. После свершения сделки Юлия ухудшила свои жилищные условия, зато ее возлюбленный приобрел на оставшиеся деньги дорогую машину.

Напомним, 4 марта в Солсбери (Великобритания) бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу в критическом состоянии. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Также есть версия, что в тот день родственники где-то поели гречневой каши с добавкой "вещества А234".