Студент сделал тостер из мертвого кролика

Таксидермист Джек Девани из Великобритании сделал из умершего животного тостер. Видео с сомнительным изделием он разместил на странице своего магазина в Facebook.

Студент-дизайнер изготовил тостер в честь Пасхи. Парень отметил, что тостер идеально работает, но является пожароопасным.

"Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!" – подписал видео Девани. Таксидермист стал известным в 2017 году, когда начал продавать пеналы, сделанные из мертвых крыс.