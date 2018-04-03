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Проигравший спор ученикам педагог поцеловал свинью в пятачок

Фото: pixabay.com
Директор одной из школ в США Вин Майерс проиграл спор ученикам. По условиям уговора, ему пришлось поцеловать свинью. 
прочитано 394 раза

Мужчина пообещал детям, что поцелует свинью, если они смогут прочесть десять тысяч книг за учебный год. Мотивированные школьники перевыполнили план, прочитав 12,8 тысячи книг. 

Чтобы показать детям, что слово он держит, Майерс собрал их в актовом зале. Он вышел на сцену и чмокнул в пятачок поросенка по кличке Роузбуд, передает NJ. 

Пример директора вдохновил и его начальство. Поцеловать свинью пожелала председатель образовательного округа Линн Диптетропо.

Автор: Людмила Фоканова3 апреля 2018, 11:47
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