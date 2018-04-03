"Поп пошел на дело": священник спел блатняк в ресторане
На опубликованных кадрах видно, как батюшка в рясе под гитарное сопровождение во весь голос исполняет "гимн криминальной романтики". Вокруг священнослужителя – накрытые столы, за которыми находятся десятки очевидцев. На стенах помещения, где происходит действо, висят картины с церковными мотивами. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал в своем twitter-аккаунте известный публицист Александр Невзоров, передает издание Ura.ru.
Он сопроводил свое сообщение словами: "Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан". Интернет-пользователи разделились во мнениях касательно увиденного. Одни посчитали такое поведение православного священнослужителя недостойным, другие поддержали батюшку, подчеркнув, что духовные лица тоже имеют право на отдых.
Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.
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