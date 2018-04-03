Кот зарабатывает на жизнь шансоном

Кота-шансонье обнаружили журналисты в одном из подземных переходов столицы Белоруссии. Зовут рыжего Василий Алибабаевич, он исполняет произведения под фонограмму.

Хозяин кота считает, что в этом нет ничего особенного, – так, по его мнению, делают все "нормальные исполнители". Как рассказывает Руслан Сурский-Розенберг, предыдущие владельцы выкинули Василия на улицу – он метил квартиру. Но для нового хозяина запах не помеха – у бомжа, которым он себя считает, такие ароматы в порядке вещей.

В Минск Сурский-Розенберг прибыл по делам. Хозяин Василия Алибабевича скоро планирует отправиться обратно в Москву, передает портал Tyt.by.