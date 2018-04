Британские специалисты продолжают втаптывать в грязь все попытки собственных политиков хоть как-то притянуть Россию к скандалу с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Официальные лица на самом высоком уровне уже успели обвинить Москву в причастности к покушению на перебежчика. Однако все их слова так и остаются бездоказательными.

Так, генеральный директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед в интервью изданию Sky News признался, что его подопечным так и не удалось доказать связь России с отравляющим веществом. Об этом телеканал сообщил на своей официальной странице в Twitter. Тем не менее, по словам эксперта, речь действительно идет об отравляющем веществе под названием "Новичок".

#Salisbury attack: Scientists have not been able to prove that Russia made the nerve agent used in the spy poisoning. Porton Down lab's chief exec reveals the details in this interview pic.twitter.com/qFNgPlr6vS