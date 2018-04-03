Пострадавшие в "Зимней вишне" в шоке от свалившихся на них денег

Пострадавших во время трагедии в Кемерово завалили деньгами. В городе действует Общественный центр помощи. Однако выжившие в пожаре уже отказываются от поддержки и просят оставить их в покое.

Общественный центр помощи в Кемерово объединил юристов, психологов и адвокатов со всей страны. Кроме того, семьи погибших и пострадавших уже получили существенные суммы, рассказала один из основателей центра Татьяна Думенко.

"Когда мы спрашивали пострадавших: "Может, вам что-то еще нужно?" – ответ один: "Нас уже завалили деньгами. Просто отстаньте", – сообщила Думенко журналистам. По ее словам, людей уговаривают принять помощь, которая выражается не только в финансах. К примеру, центр готов организовать для ребенка хорошие учебные курсы для вашего ребенка или отправить всю семью летом в санаторий. Готов принять детей этим летом "Артек" – сейчас решается вопрос с проездом в Крым.

Не менее важна юридическая и психологическая помощь. С центром согласились сотрудничать адвокаты, которые работали на крупных трагедиях – например, на авиакатастрофе в Сочи, где разбился ансамбль Александрова. После пожара возникло множество проблем у арендаторов ТЦ "Зимняя вишня"– все они мелкие предприниматели, у которых торговая точка была единственным источником дохода. И возместить ущерб за утерянное имущество будет нелегко, передает слова Думенко "МК".

Неожиданный поворот истории с мальчиком, который остался сиротой после трагедии в "Зимней вишне". Его, по словам Думенко, просто завалили подарками. Кроме того, владельцы одного из заведений в Кемерове – семья бельгийцев русского происхождения – намерены помогать финансами как этому ребенку, так и другим детям, оставшимся без родителей после пожара, на протяжении жизни.

Родителей погибших детей консультируют психологи МЧС. А остальным посетителям ТЦ помогают в центре, куда обращаются братья, сестры, знакомые погибших. У многих после трагедии возникли серьезные психологические проблемы – вплоть до суицидальных мыслей. И психологи центра оперативно решают эти проблемы.