Хамство Лондона в деле Скрипаля поставило весь мир под угрозу

Только переговоры Лондона с Москвой могут разрешить ситуацию вокруг дела Скрипаля. Пока же со стороны британских властей видны лишь провокации, которые становятся прямой угрозой миру, считает экс-депутат бундестага Вилли Виммер.

Виммер ранее занимал пост парламентского статс-секретаря Минобороны Германии. С его точки зрения, действия британских властей в рамках расследования отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля "провокационны и несут угрозу миру". Виммер уверен, что в отношениях между государствами нельзя вести себя так, как это делает Лондон.

"Это грубейшее нарушение существующих европейских правовых норм. То, что хотело сделать британское правительство, с моей точки зрения, было очевидным провокационным замыслом против России", – заявил парламентарий в кулуарах Московского экономического форума.

Поведение Берлина Виммер также критикует – как заявил политик журналистам, он даже теряет надежду в отношении каких либо перспектив развития российско-германских отношений. "Надежду оставлять нельзя, но для этого правительство должно что-то сделать, чтобы убедить немцев, что оно ведет разумную политику в отношении страны, президент которой действительно известен тем, что подходит к отношениям с немцами с распростертыми руками", – подчеркнул Виммер.

Британия предоставила неопровержимые доказательства участие России в отравления Скрипаля.По предворительным данным в упаковке с отравляющим веществом был найден паспорт В.Путина, очки С.Лаврова и перечеркнутая красным крестом фотография А.Навального. #отравление #Скрипаля pic.twitter.com/7iUdSd8RMt — ��Газетка (@FlexoUps) 2 апреля 2018 г.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери 4 марта. Британские власти, не приводя никаких доказательств, утверждают, что их отравили агенты России – веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако в Советском Союзе химоружия с таким названием не существовало – естественно, Москва все обвинения категорически отрицает.

Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Тем временем стало известно, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля. Как заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне, информация передана в правительство.