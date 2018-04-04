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Общество

Шойгу предупредил об угрозе новой войны

Фото: mil.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. По его мнению, дальнейшее нагнетание обстановки может привести к войне.
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"Постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже вооруженным конфликтам", – заявил Шойгу. По его словам, военного решения проблемы на Корейском полуострове не существует. Давление и угрозы не являются эффективным средством для урегулирования кризиса, пишет Life.ru.

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Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

"Мир проходит через переломный этап. Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", – считает глава оборонного ведомства.

Нарушающим мировое равновесие фактором и стимулом для гонки вооружений, по мнению Шойгу, является американская система ПРО. "Происходит развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии", – заметил министр.

Сергей Шойгу. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

"Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств, в том числе Договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия", – добавил он.

Автор: Алёна Нестерова4 апреля 2018, 11:11
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