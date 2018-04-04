В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

В Финляндии врачи приняли роды у мужчины, который родился женщиной, но позже сменил пол. Беременность прошла без проблем, малыш появился на свет здоровым, передает FlashNord.
Процедуру смены пола мужчина прошел в 2016 году. Чтобы зачать ребенка со своим партнером, он решился на прерывание гормональной терапии.
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