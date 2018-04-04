Выкрутилась: телезвезда появилась в эфире в полотенце

Дженна Фишер нашла выход из нестандартной ситуации, чем удивила поклонников. Американская актриса выступила в популярном телешоу Джимми Киммела, прикрывшись банным полотенцем – возникли проблемы с платьем.



Артистка пояснила: перед началом передачи на платье сломалась застежка-молния. Фишер решила не отказываться от интервью, поэтому завернулась в полотенце и вышла на публику.

"Мне одновременно и удобно, и неудобно. Немного психую, что я на ток-шоу в полотенце. Но в физическом плане мне очень комфортно", – отметила она.

Похожий случай произошел в начале марта 2018 года. Американская актриса Тиффани Хаддиш развеселила публику премии "Оскар", появившись на сцене в белом вечернем платье за четыре тысячи долларов и домашних тапочках.

Хаддиш вышла для объявления победителей в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм". В руках она держала босоножки на каблуке.

А в 2015 году российская певица Кэти Топурия прибыла на вечеринку в честь дня рождения Александра Реввы в платье-полотенце, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный бюст. Гости мероприятия оценили наряд недавно родившей звезды.



Дженна Фишер – востребованная американская актриса. Родилась 7 апреля 1974 года. Карьера в киноиндустрии началась с фильмов "Счастливые в 13" и "Работник месяца". Известность пришла с ситкомом "Офис", в котором она исполнила одну из главных ролей.

