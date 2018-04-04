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Общество

Украина подложила морскую свинью России

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
В Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все входящие и выходящие из Крыма суда. Причем, делаться это будет без каких-либо согласований.
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По словам спикера Госпогранслужбы страны Олега Слободяна, такая мера обусловлена защитой интересов Украины "в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны". "Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", – приводит его слова RT.

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По поводу ответных мер со стороны Москвы на подложенную "морскую свинью" Слободян ответил расплывчато. "Что касается того, что может сделать Россия, – может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", – заявил он.

Ранее сообщалось о том, что капитан арестованного на Украине российского судна "Норд" Владимир Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму. "Норд" был задержан 25 марта в Азовском море.

Как писали Dni.Ru, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал финансовые потери от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив. По его словам, после ввода его в эксплуатацию страна потеряет миллионы гривен. Также министр посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы. 

Автор: Валерия Нарская4 апреля 2018, 15:46

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